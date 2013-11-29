Пантенол обладает мощными антибактериальными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами.

Экстракт арники содержит высокий процент эфирных масел, которые успокаивают раздраженную кожу и облегчают боль; уменьшает отечность кожных тканей и обладает ярко выраженным противовоспалительным и антисептическим действием.

Экстракт прополиса стимулирует регенерацию тканей, увеличивая рост фибробластов, что ведет к смягчению рубцов после ожогов.

Экстракт плюща оказывает тонизирующее и стимулирующее действие на кожу. Эффективен при ожогах, гнойничковых воспалениях за счет обладающего антибиотической активностью гедерасапонина. Экстракт облепихи способствует ускорению процессов заживления при повреждениях кожных покровов, оказывает антибактерицидное действие.

Аллантоин оказывает выраженное действие на регенерацию клеток кожи, стимулирует заживление кожного покрова, ран и шрамов.

Эфирное масло кориандра обладает болеутоляющим и антисептическим действием, стимулирует заживление ран.

Эфирное масло лаванды — сильный антисептик, применяется при заболеваниях кожи, заживлении ран, ожогов. Оно наиболее активно способствует образованию новых клеток.

Витамин А необходим при повреждениях кожных покровов (ранах, солнечных ожогах). Ускоряет регенерацию кожи, стимулирует выработку коллагена, снижает риск инфекций.

Витамин Е необходим при лечении ожогов и предотвращает образование рубцов.

Эфирное масло чайного дерева — одно из самых сильных антисептических, противогрибковых и бактерицидных средств.