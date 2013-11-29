Гель-бальзам От угрей (295891) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам От угрей инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется для ухода за проблемной кожей в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии прыщей и угревой сыпи. Активные компоненты геля-бальзама обладают антибактериальными, противовоспалительными, увлажняющими свойствами, способствуют нормализации деятельности сальных желез, ускоряют заживление ранок, активизируют регенерацию кожного покрова, смягчают и тонизируют кожу. Подходит для ухода за проблемной кожей любого типа, в т.ч. юношеской.
Состав
Экстракт календулы, экстракт алоэ, экстракт зверобоя, пантенол, салициловая кислота, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло сосны, эфирное масло герани, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Экстракт календулы отлично справляется с прыщами, угрями и прочими воспалениями, а также следами от них. Календула помогает и при таких проблемах, как: пигментные пятна;
веснушки; забитые или расширенные поры; излишняя жирность; преждевременное старение. В составе цветков календулы много эфирных масел и минеральных веществ, а также кумаринов, каротиноидов, флавоноидов.
Экстракт алоэ прекрасно устраняет воспаления и покраснения, успокаивает раздраженную кожу, даря Вам чувство полного комфорта.
Экстракт зверобоя обладает противовоспалительным и антисептическим действиями.
Пантенол помогает быстро заживить ранки, ожоги, другие повреждения кожи, останавливает воспалительные процессы, ускоряет межклеточный обмен веществ, помогает сохранить объёмы и прочность коллагеновых волокон.
Салициловая кислота является антисептическим, антибактериальным, противовоспалительным средством, которое часто применяется при лечении прыщей. Обладает подсушивающим эффектом.
Эфирное масло чайного дерева способствует нормализации работы сальных желёз, со временем убирая с лица жирный блеск и уменьшая склонность к образованию чёрных точек.
Эфирное масло сосны регенерирует кожу, реабилитирует ее после травм и воспалений, не допуская образования рубцовой ткани и изменения пигментации кожи.
Эфирное масло герани нормализует работу сальных и потовых желёз.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама наносить на проблемные места предварительно очищенной проблемной кожи утром и вечером. Процедуру повторять до полного исчезновения угрей (прыщей).
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов рецептуры.
Форма выпуска
Туба 25 г в упаковке.
Срок годности
24 месяца