Экстракт календулы отлично справляется с прыщами, угрями и прочими воспалениями, а также следами от них. Календула помогает и при таких проблемах, как: пигментные пятна;

веснушки; забитые или расширенные поры; излишняя жирность; преждевременное старение. В составе цветков календулы много эфирных масел и минеральных веществ, а также кумаринов, каротиноидов, флавоноидов.

Экстракт алоэ прекрасно устраняет воспаления и покраснения, успокаивает раздраженную кожу, даря Вам чувство полного комфорта.

Экстракт зверобоя обладает противовоспалительным и антисептическим действиями.

Пантенол помогает быстро заживить ранки, ожоги, другие повреждения кожи, останавливает воспалительные процессы, ускоряет межклеточный обмен веществ, помогает сохранить объёмы и прочность коллагеновых волокон.

Салициловая кислота является антисептическим, антибактериальным, противовоспалительным средством, которое часто применяется при лечении прыщей. Обладает подсушивающим эффектом.

Эфирное масло чайного дерева способствует нормализации работы сальных желёз, со временем убирая с лица жирный блеск и уменьшая склонность к образованию чёрных точек.

Эфирное масло сосны регенерирует кожу, реабилитирует ее после травм и воспалений, не допуская образования рубцовой ткани и изменения пигментации кожи.

Эфирное масло герани нормализует работу сальных и потовых желёз.