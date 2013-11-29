Экстракт арники оказывает благотворное влияние на состояние кожи склонной к образованию отеков и гематом.

Пантенол ускоряет естественные процессы восстановления и эпителизации кожи.

Бадяга либо бодя́га —препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).

Рутин предотвращает появление кровоизлияний, синяков. Обладает противоотечным и противовоспалительным действием.

Эфирное масло иссопа используется при лечении воспалительных процессов, дерматита, экземы, ускоряет процесс заживления порезов, синяков и ссадин.

Эфирное масло розмарина способствует рассасыванию рубцов и шрамов.

Эфирное масло сосны обладает сильными антисептическими, противовоспалительными свойствами.