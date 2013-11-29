Гель-бальзам От синяков (295890) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам От синяков инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется в качестве вспомогательного средства при синяках, ушибах, отеках и кровоподтеках. Активные компоненты геля-бальзама оказывают выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие, способствуют укреплению стенок капилляров и поддержанию их тонуса, уменьшению отеков и рассасыванию гематом.
Состав
Экстракт арники, пантенол, бадяга, рутин, эфирное масло иссопа, эфирное масло розмарина, эфирное масло сосны, вспомогательные компоненты.
Описание действующих веществ
Экстракт арники оказывает благотворное влияние на состояние кожи склонной к образованию отеков и гематом.
Пантенол ускоряет естественные процессы восстановления и эпителизации кожи.
Бадяга либо бодя́га —препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).
Рутин предотвращает появление кровоизлияний, синяков. Обладает противоотечным и противовоспалительным действием.
Эфирное масло иссопа используется при лечении воспалительных процессов, дерматита, экземы, ускоряет процесс заживления порезов, синяков и ссадин.
Эфирное масло розмарина способствует рассасыванию рубцов и шрамов.
Эфирное масло сосны обладает сильными антисептическими, противовоспалительными свойствами.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама равномерно нанести на пораженный участок кожи 3–4 раза в день до полного впитывания.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов рецептуры.
Форма выпуска
Туба 25 г в упаковке.
Срок годности
24 месяца