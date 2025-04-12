Др. Санте жидкий шелк маска (Dr. Sante liquid silk mask)
7 препаратовНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Защита цвета и блеск 300 мл для окрашенных и мелированных волос №1Эльфа ФФ
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Восстановление и питание 300 мл для сухих и поврежденных волос №1Эльфа ФФ
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
Характеристики
Производитель
Эльфа ФФ
Форма выпуска
Сила и блеск
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
Регистрация
05.03.02-04/106932 от 01.11.2012