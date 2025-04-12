Дополнительные средства

Др. Санте жидкий шелк маска (Dr. Sante liquid silk mask)

7 препаратовНайти все в аптеках
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МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Сила и блеск 300 мл для нормальных волос №1
Эльфа ФФ
от 116,00 грн
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ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
ШАМПУНЬ серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Длина и блеск 1000 мл для длинных и посеченных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Укрепление и рост 1000 мл для редеющих и слабых волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Защита цвета и блеск 300 мл для окрашенных и мелированных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Восстановление и питание 300 мл для сухих и поврежденных волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Укрепление и рост 300 мл для редеющих и слабых волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
МАСКА серии "Dr.SANTE ЖИДКИЙ ШЕЛК"
Объем и сияние 300 мл для длинных и секущихся волос №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
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от 116,00 грн
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Характеристики
Производитель
Эльфа ФФ
Форма выпуска
Сила и блеск
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
Регистрация
05.03.02-04/106932 от 01.11.2012