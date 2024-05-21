Нанести на влажные волосы, мягко массировать до образования пены. Смыть водой. Рекомендуется использование в комплексе с кондиционером Аллотон Термалис. Подходит для ежедневного ухода. Для укрепления слабых волос и профилактики выпадения рекомендуется использование в комплексе с фитоспреем Аллотон.