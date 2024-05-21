Аллотон термалис шампунь для волос (295823) - инструкция по применению Косметические средства
Аллотон термалис шампунь для волос инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендовано при выпадении волос любой этиологии, ослабленных и поврежденных волосах. Можно применять для ежедневного ухода.
Способ применения
Нанести на влажные волосы, мягко массировать до образования пены. Смыть водой. Рекомендуется использование в комплексе с кондиционером Аллотон Термалис. Подходит для ежедневного ухода. Для укрепления слабых волос и профилактики выпадения рекомендуется использование в комплексе с фитоспреем Аллотон.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Состав
Термальная вода, натрий 2-(2-додецилоксиетокси)этил сульфат, кокамидо-пропилбетаин, кокамид ДЭА, хлорид натрия, глицерин, бензиловый спирт, масло семян пальмового дерева, отдушка, ПЭГ-12 диметикон, цитраль, гуаровый гидропропилтримониум хлорид, цетримониум хлорид, d-лимонен, амодиметикон, экстракт корня репейника, экстракт веток березы, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт корня крапивы двудомной, гексил циннамаль, гераниол, мальтодекстрин, лимонная кислота, цитронеллол, экстракт почек софоры японской, экстракт корня аира, тридецет-12, циклотетрасилоксан, натрия гидроксид, бутилгидрокситолуол, метилхлороизотиализолинон,метилизотиазолинон.
Форма выпуска
Флакон 200 мл.
Производитель
Laboratoire Prevost, France (Франция).