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Аллотон термалис шампунь для волос (295823) - инструкция по применению Косметические средства

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Аллотон термалис шампунь для волос
Цена в городе Киев
от 368,15 грн
Без рецепта
1 шт от 368,15 грн
В наличии в 27 аптеках
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
3.4.1. Шампуни

Аллотон термалис шампунь для волос инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендовано при выпадении волос любой этиологии, ослабленных и поврежденных волосах. Можно применять для ежедневного ухода.

Способ применения

Нанести на влажные волосы, мягко массировать до образования пены. Смыть водой. Рекомендуется использование в комплексе с кондиционером Аллотон Термалис. Подходит для ежедневного ухода. Для укрепления слабых волос и профилактики выпадения рекомендуется использование в комплексе с фитоспреем Аллотон.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Состав

Термальная вода, натрий 2-(2-додецилоксиетокси)этил сульфат, кокамидо-пропилбетаин, кокамид ДЭА, хлорид натрия, глицерин, бензиловый спирт, масло семян пальмового дерева, отдушка, ПЭГ-12 диметикон, цитраль, гуаровый гидропропилтримониум хлорид, цетримониум хлорид, d-лимонен, амодиметикон, экстракт корня репейника, экстракт веток березы, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт корня крапивы двудомной, гексил циннамаль, гераниол, мальтодекстрин, лимонная кислота, цитронеллол, экстракт почек софоры японской, экстракт корня аира, тридецет-12, циклотетрасилоксан, натрия гидроксид, бутилгидрокситолуол, метилхлороизотиализолинон,метилизотиазолинон.

Форма выпуска

Флакон 200 мл.

Производитель

Laboratoire Prevost, France (Франция).

АЛЛОТОН ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл
от 368,15 грн
В наличии в 27 аптеках
Цены в аптеках
АЛЛОТОН ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл
от 368,15 грн
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