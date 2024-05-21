Аллотон термалис кондиционер для волос (295822) - инструкция по применению Косметические средства
Аллотон термалис кондиционер для волос инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется при выпадении волос любой этиологии, ослабленные и поврежденные волосы. Можно применять для ежедневного ухода.
Способ применения
Распределить небольшое количество кондиционера по всей длине волос, вымытого растительным шампунем АЛЛОТОН® Термалис, оставить на 2–3 минуты и тщательно смыть. Подходит для ежедневного использования.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам средства.
Состав
Термальная вода, цетеариловый спирт, дипальмитоилетил гидроксиэтилмониум метосульфат, каприловый триглицерид, глицерин, бензиловый спирт, циклопентасилоксан, масло ши, масло виноградных косточек, отдушка, цетеарет-20, диметиконол, цитраль, экстракт яблочного уксуса, масло авокадо, гуаровый гидропропилтримониум хлорид, цетримониум хлорид, экстракт корня репейника, экстракт веток березы, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт корня крапивы двудомной, d-лимонен, гидролизат протеинов пшеницы, мальтодекстрин, гидролизированный коллаген, гексил циннамаль, гераниол, лимонная кислота, экстракт почек софоры японской, сок листьев алоэ вера, натрия гидроксид, цитронелол, экстракт корня аира, линалоол, бензоат натрия, бутилгидрокситолуол.
Форма выпуска
Флакон, 200 мл.
Производитель
Laboratoire Prevost, France (Франция).