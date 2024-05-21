Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаГенгигель жидкость для десен (Gengigel liquid for gum) Генгигель жидкость для десен (Gengigel liquid for gum) (295736) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 290,14 грн Без рецепта 1 шт от 290,14 грн В наличии в 38 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Recierpfarma Объем 150 мл Косметические средства 4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта