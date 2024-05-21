Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеГель Экспресс бьюти отшелушивающий с абрикосом Гель Экспресс бьюти отшелушивающий с абрикосом (295711) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 114,50 грн Без рецепта 2 шт от 114,50 грн В наличии в 6 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Количество штук в упаковке 2 шт. Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте