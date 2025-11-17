Средней жесткости

Зубная щетка Сплат профешнл комплит

2 препаратаНайти в аптеках
Сортировка: По популярности
ЗУБНАЯ ЩЕТКА SPLAT PROFESSIONAL COMPLETE SOFT/ СПЛАТ ПРОФЕШНЛ КОМПЛИТ МЯГКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА SPLAT PROFESSIONAL COMPLETE SOFT/ СПЛАТ ПРОФЕШНЛ КОМПЛИТ МЯГКАЯ
№1
Delta Medical Promotions AG
от 88,92 грн
в 4 аптеках других городов
Найти в аптеках
ЗУБНАЯ ЩЕТКА SPLAT PROFESSIONAL COMPLETE MEDIUM/ СПЛАТ ПРОФЕШНЛ КОМПЛИТ СРЕДНЯЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА SPLAT PROFESSIONAL COMPLETE MEDIUM/ СПЛАТ ПРОФЕШНЛ КОМПЛИТ СРЕДНЯЯ
В комплекте с пробником зубной пасты professional splat биокальций №1
Delta Medical Promotions AG
от 87,83 грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 87,83 грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Delta Medical Promotions AG
Косметические средства
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.