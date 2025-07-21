Средней жесткости

Зубная щетка Колгейт зиг-заг медиум (Colgate zig-zag medium)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА COLGATE ZIG-ZAG MEDIUM №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 60,70 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства