Отбеливающие

Зубная паста Колгейт оптик вайт

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE OPTIC WITE 75 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 68,90 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства