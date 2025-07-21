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Зубная паста Эмоформ
10 препаратов
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Actifluor kids 75 мл до 5 лет №1
Свисс-Трейд
от
432,00
грн
в 194 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Diamond 75 мл №1
от
473,10
грн
в 143 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Youngstars 75 мл от 6 до 12 лет №1
от
372,30
грн
в 124 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Gum care 75 мл №1
от
489,00
грн
в 122 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Actifluor youngstars 75 мл от 6 до 12 лет №1
от
370,18
грн
в 115 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Специальная 75 мл №1
от
401,80
грн
в 64 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Kids 75 мл №1
от
370,18
грн
в 46 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Protect 75 мл №1
от
472,80
грн
в 28 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ "EMOFORM ACTIFLUOR KIDS TOOTHPASTE"
75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
от
425,80
грн
в 20 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM"
Sensitive 75 мл №1
от
460,79
грн
в 1 аптеке других городов
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Форма выпуска
Diamond
Gum Care
Youngstars
actifluor Kids
actifluor YOUNGSTARS
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Производитель
Dr. Wild & Со.AG
Свисс-Трейд
Цены в
Киев
от
370,18
грн
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Характеристики
Производитель
Свисс-Трейд
Форма выпуска
Actifluor kids
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.2. Десенситивные
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
4.1.1.2.4. Отбеливающие
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
4.1.1.3. Детские зубные пасты, гели и порошки
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