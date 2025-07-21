Киев
О товаре
Цены
Детские зубные щетки
Зубная щетка Бобини
Цены в
Киев
от
26,40
грн
в 9 аптеках
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Характеристики
Производитель
Global Cosmed
Форма выпуска
Kids
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
24 шт.
Косметические средства
4.1.4.3. Детские зубные щетки
Цены в
Киев
от
26,40
грн
в 9 аптеках
Найти в аптеках
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