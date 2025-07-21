Детские зубные щетки

Зубная щетка Бобини

ЗУБНАЯ ЩЕТКА "BOBINI" kids 4 цвета №24
Цены в Киев
от 26,40 грн
в 9 аптеках
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Характеристики
Производитель
Global Cosmed
Форма выпуска
Kids
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
24 шт.
Косметические средства