Киев
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Детские зубные пасты, гели и порошки
Зубная паста Силка
2 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА "SILCA"
Arctic white 100 мл №1
Dental Kosmetik
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ПАСТА "SILCA"
Putzi клубничная 75 мл №1
Dental Kosmetik
Нет в наличии
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Форма выпуска
Arctic White
Putzi Клубничная
Упаковка
75 мл
100 мл
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Dental Kosmetik
Форма выпуска
Arctic white
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
4.1.1.2.4. Отбеливающие
4.1.1.3. Детские зубные пасты, гели и порошки
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