Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за областью вокруг глазДемодекс актив гель для век (Demodex active eye gel) Демодекс актив гель для век (Demodex active eye gel) (294856) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 67,79 грн Без рецепта 1 шт от 67,79 грн В наличии в 11 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ботаника Объем 50 мл Косметические средства 1.3. Средства по уходу за областью вокруг глаз