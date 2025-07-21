Средней жесткости

Зубная щетка Аквафреш ин битвин клин

ЗУБНАЯ ЩЕТКА АКВАФРЕШ ИН БИТВИН КЛИН средней жесткости №3
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 119,60 грн
в 4 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
3 шт.
Косметические средства