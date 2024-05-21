Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаДезодорант для ротовой полости Соло (Deodorant for oral Solo) Дезодорант для ротовой полости Соло (Deodorant for oral Solo) (294656) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 60,90 грн Без рецепта 1 шт от 60,90 грн 1 шт от 60,91 грн 1 шт от 57,16 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Золотоношская ПКФ Объем 30 мл Косметические средства 4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта