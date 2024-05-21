Косметические средстваПредметы гигиеныВатные дискиВатные пластины (Cotton plates) Ватные пластины (Cotton plates) (294636) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 24,60 грн Без рецепта 50 шт от 24,60 грн 120 шт от 37,10 грн 100 шт от 32,40 грн 80 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Harper Hygienics Количество штук в упаковке 50 шт. Косметические средства 12.2. Ватные диски 12.4. Другие предметы гигиены