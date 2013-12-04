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АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ (AQUA SPRAY PLUS D-PANTHENOL) (294617) - инструкция по применению Косметические средства

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АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ (AQUA SPRAY PLUS D-PANTHENOL)
Цена в городе Киев
от 159,00 грн
Без рецепта
1 шт от 159,00 грн 1 шт от 239,00 грн 1 шт, 0,65 % от 233,59 грн 1 шт, 0,65 % Нет в наличии
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В наличии в 120 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
45 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ инструкция по применению

Состав

Вода дистиллированная, морская соль, Д-Пантенол.

Способ применения и дозы

Детям до 2-х лет - по 1 дозе, детям с 2-х лет - по 1-2 дозы, взрослым - по 2 дозы в каждый носовой ход или ротовую полость (слизистую оболочку горла) 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых. После применения насадку промыть водой. 

Срок годности

24 месяца. Срок использования после вскрытия - не более 24 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 150 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.

ТУ У 24.5-00481241-011:2011

АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 159,00 грн
В наличии в 120 аптеках
Цены в аптеках
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 159,00 грн
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