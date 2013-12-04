АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ (AQUA SPRAY PLUS D-PANTHENOL) (294617) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 159,00 грн
Без рецепта
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
45 мл
Косметические средства
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ инструкция по применению
Состав
Вода дистиллированная, морская соль, Д-Пантенол.
Способ применения и дозы
Детям до 2-х лет - по 1 дозе, детям с 2-х лет - по 1-2 дозы, взрослым - по 2 дозы в каждый носовой ход или ротовую полость (слизистую оболочку горла) 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых. После применения насадку промыть водой.
Срок годности
24 месяца. Срок использования после вскрытия - не более 24 суток.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 150 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.
ТУ У 24.5-00481241-011:2011