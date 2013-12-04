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АКВА СПРЕЙ ПЛЮС (AQUA SPRAY PLUS) (294616) - инструкция по применению Косметические средства

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АКВА СПРЕЙ ПЛЮС (AQUA SPRAY PLUS)
Цена в городе Киев
от 169,00 грн
Без рецепта
1 шт от 169,00 грн 1 шт, 3 % от 259,00 грн 1 шт, 3 % от 129,06 грн 1 шт, 3 % от 240,64 грн
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В наличии в 122 аптеках
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Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
45 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

АКВА СПРЕЙ ПЛЮС инструкция по применению

Состав

Вода дистиллированная, морская соль.

Показания к применению

Аква Спрей Плюс гипертонический для гигиенически-профилактического ухода за носовой и ротовой полостью, предназначенный природным путем увлажнять, нормализовать, успокаивать и питать слизистую оболочку носовой и ротовой полости, обогащать её необходимыми минеральными солями. Гипертонический водно-солевой раствор используется как вспомогательное средство при лечении "простудных" ринитов, заболеваний верхних дыхательных путей. Аква Спрей Плюс обладает местным антимикробным действием, хорошо устраняет отёк слизистой оболочки.

Способ применения и дозы

Детям с 2-х лет - по 1-2 дозы, взрослым - по 2 дозы в каждый носовой ход или ротовую полость (слизистую оболочку горла) 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых. После применения насадку промыть водой.

Срок годности

24 месяца. Срок использования после вскрытия - не более 24 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 150 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.

ТУ У 24.5-00481241-011:2011

АКВА СПРЕЙ ПЛЮС
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 169,00 грн
В наличии в 122 аптеках
Цены в аптеках
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 169,00 грн
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