АКВА СПРЕЙ ПЛЮС (AQUA SPRAY PLUS) (294616) - инструкция по применению Косметические средства
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС инструкция по применению
Состав
Вода дистиллированная, морская соль.
Показания к применению
Аква Спрей Плюс гипертонический для гигиенически-профилактического ухода за носовой и ротовой полостью, предназначенный природным путем увлажнять, нормализовать, успокаивать и питать слизистую оболочку носовой и ротовой полости, обогащать её необходимыми минеральными солями. Гипертонический водно-солевой раствор используется как вспомогательное средство при лечении "простудных" ринитов, заболеваний верхних дыхательных путей. Аква Спрей Плюс обладает местным антимикробным действием, хорошо устраняет отёк слизистой оболочки.
Способ применения и дозы
Детям с 2-х лет - по 1-2 дозы, взрослым - по 2 дозы в каждый носовой ход или ротовую полость (слизистую оболочку горла) 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых. После применения насадку промыть водой.
Срок годности
24 месяца. Срок использования после вскрытия - не более 24 суток.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 150 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.
ТУ У 24.5-00481241-011:2011