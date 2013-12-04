Детям с 2-х лет - по 1-2 дозы, взрослым - по 2 дозы в каждый носовой ход или ротовую полость (слизистую оболочку горла) 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых. После применения насадку промыть водой.