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АКВА СПРЕЙ (AQUA SPRAY) (294615) - инструкция по применению Косметические средства

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АКВА СПРЕЙ (AQUA SPRAY)
Цена в городе Киев
от 159,00 грн
Без рецепта
1 шт от 159,00 грн 1 шт от 219,00 грн 1 шт от 214,51 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 120 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
45 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

АКВА СПРЕЙ инструкция по применению

Состав

Вода дистиллированная, морская соль.

Показания к применению

Назальный спрей для гигиенически-профилактического ухода за носовой (ротовой) полостью. Представляет собой водно-солевой (изотонический 0,9%) раствор. Спрей назальный АКВА СПРЕЙ 0,9% предназначен природным путем увлажнять, успокаивать, нормализовывать и обогащать слизистую оболочку носовой (ротовой) полости необходимыми минеральными солями.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 дозы (200-240 мг), детям старше 2-х лет - по 1-2 дозы в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых.

Срок годности

24 месяца (не использовать после окончания срока годности).

Условия хранения

Хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 45 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.

ТУ У 24.5-00481241-011:2011

АКВА СПРЕЙ
АКВА СПРЕЙ спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 159,00 грн
В наличии в 120 аптеках
Цены в аптеках
АКВА СПРЕЙ
АКВА СПРЕЙ спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 159,00 грн
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