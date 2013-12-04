АКВА СПРЕЙ (AQUA SPRAY) (294615) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 159,00 грн
Без рецепта
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
45 мл
Косметические средства
АКВА СПРЕЙ инструкция по применению
Состав
Вода дистиллированная, морская соль.
Показания к применению
Назальный спрей для гигиенически-профилактического ухода за носовой (ротовой) полостью. Представляет собой водно-солевой (изотонический 0,9%) раствор. Спрей назальный АКВА СПРЕЙ 0,9% предназначен природным путем увлажнять, успокаивать, нормализовывать и обогащать слизистую оболочку носовой (ротовой) полости необходимыми минеральными солями.
Способ применения и дозы
Взрослым по 2 дозы (200-240 мг), детям старше 2-х лет - по 1-2 дозы в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. 1 доза - одно впрыскивание. Детям до 12 лет применять в присутствии взрослых.
Срок годности
24 месяца (не использовать после окончания срока годности).
Условия хранения
Хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 45 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.
ТУ У 24.5-00481241-011:2011
АКВА СПРЕЙ спрей назальный 45 мл тм Baum Pharm
от 159,00 грн