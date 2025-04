Виши лифтактив серум 10 антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз и ресниц (Vichy liftactiv serum 10 anti-aging serum for the skin around the eyes and eyelashes)

Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины Аналоги Характеристики Производитель Cosmetic Active Internationale Условия продажи Без рецепта Объем 15 мл Косметические средства 1.3. Средства по уходу за областью вокруг глаз Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины Аналоги