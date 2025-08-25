Средней жесткости

Зубная щетка Орал В про-эксперт массажер (Oral-B toothbrush pro-expert massager)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT MASSAGER" 40 средняя №1
Цены в Киев
от 90,60 грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ORAL-B Laboratories
Форма выпуска
40
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства