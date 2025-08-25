Киев
О товаре
Цены
Средней жесткости
Зубная щетка Орал В про-эксперт массажер (Oral-B toothbrush pro-expert massager)
Цены в
Киев
от
90,60
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ORAL-B Laboratories
Форма выпуска
40
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
4.1.4.1.2. Средней жесткости
Цены в
Киев
от
90,60
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Найдите Зубная щетка Орал В про-эксперт массажер в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню