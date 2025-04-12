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Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста Бленд-а-мед комплекс 7 с ополаскивателем
3 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
125 мл №1
Procter & Gamble
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
50 мл №1
Procter & Gamble
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
100 мл №1
Procter & Gamble
Нет в наличии
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Упаковка
50 мл
100 мл
125 мл
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Procter & Gamble
Условия продажи
Без рецепта
Объем
125 мл
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
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