Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста Бленд-а-мед комплекс 7 с ополаскивателем

3 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
125 мл №1
Procter & Gamble
Нет в наличии
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
50 мл №1
Procter & Gamble
Нет в наличии
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ
100 мл №1
Procter & Gamble
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Procter & Gamble
Условия продажи
Без рецепта
Объем
125 мл
Косметические средства