2–3 раза в день небольшое количество (приблизительно 1 см) геля-бальзама втирать в области суставов. Гель-бальзам проникает в кожу в течение 1–2 мин. Курс использования: 5–6 недель. Желательно повторить курс через 1–2 месяца.