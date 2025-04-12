Косметические средства для здоровья

Золотой ус гель-бальзам для тела с сабельником

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл с сабельником №1
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от 50,03 грн
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Характеристики
Производитель
Флора-Фарм
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства

Золотой ус гель-бальзам для тела с сабельником инструкция по применению

Состав

Экстракты коллизии (золотой ус), сабельника, зверобоя, хмеля, донника, скипидар, камфора, эфирные масла: можжевельника, сосны, мяты.

Способ применения

2–3 раза в день небольшое количество (приблизительно 1 см) геля-бальзама втирать в области суставов. Гель-бальзам проникает в кожу в течение 1–2 мин. Курс использования: 5–6 недель. Желательно повторить курс через 1–2 месяца.