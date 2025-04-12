Золотой ус гель-бальзам для тела с сабельником
Характеристики
Производитель
Флора-Фарм
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
Золотой ус гель-бальзам для тела с сабельником инструкция по применению
Состав
Экстракты коллизии (золотой ус), сабельника, зверобоя, хмеля, донника, скипидар, камфора, эфирные масла: можжевельника, сосны, мяты.
Способ применения
2–3 раза в день небольшое количество (приблизительно 1 см) геля-бальзама втирать в области суставов. Гель-бальзам проникает в кожу в течение 1–2 мин. Курс использования: 5–6 недель. Желательно повторить курс через 1–2 месяца.