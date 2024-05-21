Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ блеск+объем (Бальзам для губ Блеск+объем)

Бальзам для губ блеск+объем (Бальзам для губ Блеск+объем) (293923) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бальзам для губ блеск+объем (Бальзам для губ Блеск+объем)
Цена в городе Киев
от 32,30 грн
Без рецепта
1 шт от 32,30 грн
В наличии в 1 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Вес
4.6 г
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами