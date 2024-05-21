Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ блеск+объем (Бальзам для губ Блеск+объем) Бальзам для губ блеск+объем (Бальзам для губ Блеск+объем) (293923) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 32,30 грн Без рецепта 1 шт от 32,30 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МНПО Биокон Вес 4.6 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами