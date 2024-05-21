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Аквалия термаль средство увлажняющее и освежающее для контура глаз (293893) - инструкция по применению Косметические средства

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Аквалия термаль средство увлажняющее и освежающее для контура глаз
Цена в городе Киев
от 431,55 грн
Без рецепта
1 шт от 431,55 грн
В наличии в 38 аптеках
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Производитель
Объем
15 мл
Косметические средства
1.3. Средства по уходу за областью вокруг глаз