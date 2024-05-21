Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеаппараты различныеАква марис система для орошения носа Аква марис система для орошения носа (293887) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 278,29 грн Без рецепта 1 шт от 278,29 грн 1 шт от 254,70 грн В наличии в 299 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия аппараты различные