Экстракты коллизии душистой, тамуса обычного, моживельника, сабельника, лабазника, красного перца, эфирные масла можжевельника, эвкалипта, лаванды, ментол.

Кализия душистая (Callisia fragrans) — целебные свойства кализии связаны с большим количеством биологически активных веществ из групп флавоноидов и стероидов, которые содержатся в ее составе. Из группы флавоноидов особенно стоит выделить кверцетин, который владеет противоопухолевой и Р-витаминной активностью, антиоксидантным и спазмолитическим действием и кэмпферол, который имеет тонизирующее и противовоспалительное действие. Стероиды (фитостерол) так же широко присутствуют в организме человека, выполняя функции биологических регуляторов. Кроме того, сок кализии содержит в активной форме такие необходимые для организма человека элементы как хром, хлор, никель, железо, медь.

Тамус (Tamus communis) - в народной медицине его называют „адамов корень”. В Украине в естественных условиях встречается только в Южном Крыму в лесах, реже по кустарникам. Заготовка растения связана с большими трудностями и очень ограничена, чем объясняется его относительно слабая популяризация. Однако много народных целителей Крыма знают замечательные качества „адамового корня” и успешно его используют. Целебными свойствами владеет корневище тамуса, которое содержит биологически активные вещества из группы стероидов, в том числе диосцин, алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества. Спиртные и масляные настойки (экстракты) тамуса используются в народной медицине как одно из наилучших средств при радикулите, суставном ревматизме, остеохондрозе, полиартрите. Его действие приравнивают к иголкотерапии.

Можжевельник (Juniperus communis) - шишкоягоды можжевельника содержат эфирное масло, в состав которого входят а-пинен, камфен, терпинелен, юниперкамфора, а-терпинеол, кадинен и др. Также шишкоягоды содержат флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества. При местном внешнем применении настойки (экстракта) или эфирного масла можжевельника получают хороший терапевтический эффект при лечении невралгии, ревматизма, подагры, артритов.

Сабельник (Coarum palustre) — успешно применяется при многих заболеваниях. В народной медицине издавна используется как крепкое противовоспалительное, ранозаживляющее, антисептическое средство. Содержит кверцетин, кумариновую кислоту, салонины, эфирное масло.

Олеорезин красного перца (Capsicum oleoresin) — вытяжка из красного перца с максимальным содержимым действующего вещества алкалоида капсаицина, который обусловливает отвлекающее, болеутоляющее действие при ревматической мускульной боли, радикулите, невралгии, миозитах и тому подобное.