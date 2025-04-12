Киев
О товаре
Зубные нити
Зубная нить Денторол
4 препарата
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НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
65 м с триклозаном №1
Ландрос
Нет в наличии
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НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
65 м №1
Ландрос
Нет в наличии
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НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
30 м клубника №1
Ландрос
Нет в наличии
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НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
№3 30 м лимон №1
Ландрос
Нет в наличии
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Форма выпуска
№3
Упаковка
30 м
65 м
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Ландрос
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
4.1.3. Зубные нити
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