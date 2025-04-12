Зубные нити

Зубная нить Денторол

4 препарата
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НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
65 м с триклозаном №1
Ландрос
Нет в наличии
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
65 м №1
Ландрос
Нет в наличии
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
30 м клубника №1
Ландрос
Нет в наличии
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
НИТЬ ЗУБНАЯ "ДЕНТОРОЛ"
№3 30 м лимон №1
Ландрос
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Ландрос
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства