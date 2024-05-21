Aqua, Cetearyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Hydroxyethyl Cetearamido-propyldimonium Chloride, Arctium Lappa Root Oil, Extracts: Arctium Lappa, Lamium Album, Pinus Sylvestris, Chamomilla Recutita, Rosmarinus Officinalis, Hedera Helix, Arnica Montana, Nasturtium Officinalis, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii, Cetrimonium Chloride, Panthenol, Keratin, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Bis(C-13–15 Alkoxy) PG-Amodimethicone, Methylchloroiso-thiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate.

Активный Комплекс

Репейное масло — натуральный продукт из корня лопуха — содержит дубильные вещества, витамины, минеральные соли, протеин, природный инулин, пальмитиновую и стеариновую кислоты. Питает и укрепляет волосы, останавливает процессы выпадения волос и усиливает их рост, восстанавливает поврежденную структуру волос, устраняет раздражение и сухость кожи головы. Масло усиливает кровообращение кожи головы, нормализует работу сальных желез, обеспечивает профилактику облысения.

Купаж экстрактов лопуха, белой крапивы, сосны, ромашки, розмарина, плюща, водяного кресса, арники сокращает выпадение волос, стимулирует их рост, нормализует водно-липидный баланс кожи головы.

D-Panthenol (провитамин B5) проникает в стержень волоса, обволакивая его эластичной пленкой, что способствует гибкости «внутри» волоса и придает блеск «снаружи». Удерживает влагу на длительный период времени. D-Panthenol также защищает волосы от механических воздействий и делает их более устойчивыми к вредным воздействиям окружающей среды.

Кератин — белковая основа волоса — заполняет («протезирует») поврежденные участки волоса и восстанавливает его структуру.

Масло Ши имеет схожий с липидами волос состав, поэтому легко заполняет образовавшиеся в кутикуле трещины, восстанавливая ее структуру и возвращая волосам силу.