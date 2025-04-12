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Детская косметика
Аленка шампунь детский (Alenka shampoo for kids)
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от
69,00
грн
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Характеристики
Производитель
ВНИИХИМПРОЕКТ
Условия продажи
Без рецепта
Объем
250 мл
Косметические средства
05 Детская косметика
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
69,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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