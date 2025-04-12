Детская косметика

Аленка шампунь детский (Alenka shampoo for kids)

ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ "АЛЕНКА" 250 мл череда №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 69,00 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ВНИИХИМПРОЕКТ
Условия продажи
Без рецепта
Объем
250 мл
Косметические средства