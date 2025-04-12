Пантенол обеспечивает длительное увлажнение, улучшает внешний вид и состояние поврежденных волос, а также уменьшает воспаления. Отлично успокаивает кожу, увлажняет ее, снимает зуд, разглаживает морщины, защищает кожу от неблагоприятных факторов.

Аллантоин — вещество, обладающее мощным увлажняющим эффектом. Проникая в глубь кожи, аллантоин доставляет в нее другие компоненты, удерживает влагу в коже и способствует процессам регенерации, помогая восстанавливать структуру клеток, заживлять ожоги, раны и различные повреждения кожи.

Масло авокадо является уникальным средством для регенерации и антиоксидантом, содержащим множество витаминов и жиров, благодаря которым кожа остается увлажненной и смягчается, разглаживаются морщины.