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Присыпка с D-пантенолом с авокадо (Powder with D-pantenol with avocado)

ПРИСЫПКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ С D-ПАНТЕНОЛОМ 100 г с авокадо №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Фармаком
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства

Присыпка с D-пантенолом с авокадо инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендуется для тщательного ухода за кожей тела, и в первую очередь тех его частей, где сосредоточены сальные и потовые железы, для устранения неприятного запаха и придания чувства комфорта. Масло авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты в высокой концентрации, благодаря чему восстанавливает барьерные функции эпидермиса. Жирорастворимые витамины А, Е придают маслу антиоксидантные свойства. Пантенол-присыпка с маслом авокадо обладает высокими питательными, увлажняющими, регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Идеально подходит для ухода за сухой, увядающей кожей.

Состав

Тальк, цинка оксид, крахмал, d-пантенол, масло авокадо, аллантоин.

Описание действующих веществ

Пантенол обеспечивает длительное увлажнение, улучшает внешний вид и состояние поврежденных волос, а также уменьшает воспаления. Отлично успокаивает кожу, увлажняет ее, снимает зуд, разглаживает морщины, защищает кожу от неблагоприятных факторов.

Аллантоин — вещество, обладающее мощным увлажняющим эффектом. Проникая в глубь кожи, аллантоин доставляет в нее другие компоненты, удерживает влагу в коже и способствует процессам регенерации, помогая восстанавливать структуру клеток, заживлять ожоги, раны и различные повреждения кожи.

Масло авокадо является уникальным средством для регенерации и антиоксидантом, содержащим множество витаминов и жиров, благодаря которым кожа остается увлажненной и смягчается, разглаживаются морщины.

Способ применения

Небольшое количество присыпки нанести на чистую, сухую кожу.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Флакон 50 г, 100 г.

Срок годности

36 месяцев.