Присыпка с D-пантенолом с авокадо (Powder with D-pantenol with avocado)
Присыпка с D-пантенолом с авокадо инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется для тщательного ухода за кожей тела, и в первую очередь тех его частей, где сосредоточены сальные и потовые железы, для устранения неприятного запаха и придания чувства комфорта. Масло авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты в высокой концентрации, благодаря чему восстанавливает барьерные функции эпидермиса. Жирорастворимые витамины А, Е придают маслу антиоксидантные свойства. Пантенол-присыпка с маслом авокадо обладает высокими питательными, увлажняющими, регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Идеально подходит для ухода за сухой, увядающей кожей.
Состав
Тальк, цинка оксид, крахмал, d-пантенол, масло авокадо, аллантоин.
Описание действующих веществ
Пантенол обеспечивает длительное увлажнение, улучшает внешний вид и состояние поврежденных волос, а также уменьшает воспаления. Отлично успокаивает кожу, увлажняет ее, снимает зуд, разглаживает морщины, защищает кожу от неблагоприятных факторов.
Аллантоин — вещество, обладающее мощным увлажняющим эффектом. Проникая в глубь кожи, аллантоин доставляет в нее другие компоненты, удерживает влагу в коже и способствует процессам регенерации, помогая восстанавливать структуру клеток, заживлять ожоги, раны и различные повреждения кожи.
Масло авокадо является уникальным средством для регенерации и антиоксидантом, содержащим множество витаминов и жиров, благодаря которым кожа остается увлажненной и смягчается, разглаживаются морщины.
Способ применения
Небольшое количество присыпки нанести на чистую, сухую кожу.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 50 г, 100 г.
Срок годности
36 месяцев.