Аллотон маска (Alloton mask) (291691) - инструкция по применению Косметические средства
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Аллотон маска инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендована при выпадении волос, ослабленных, ломких, секущихся волос.
Способ применения
Небольшое количество маски нанести по всей длине волос на 10–15 минут. При желании можно оставить маску на волосах на 30–60 минут. Тщательно смыть теплой водой.
Противопоказания
Аллергическая реакция на любой из компонентов маски.
Состав
Вода подготовленная, бегениловый спирт /цетеариловый спирт / гидроксиэтилцетеарамидопропилдимониум хлорид, цетеариловый спирт, глицерин, Д-пантенол, бегентримониум хлорид, цетримониум хлорид, экстракт карликовой пальмы, воск лаванды, гидролизат кератина, L-цистеин, гидролизатпшеничного глютена / гидролизат пшеничногопротеина, гидроксиэтил мочевина, силиконкватерниум — 18 (и) тридецет-6 (и) тридецет 12,гидроксипропил крахмала, молочная кислота, эфирные масла: лаванды крымской, розмариналекарственного, шалфея мускатного, мяты; экстракты: репях, листья березы, хмеля, крапивы, софоры японской, аира; феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, аллантоин, ЭДТА.
Форма выпуска
Банка, 500 мл.
Производитель
Laboratoire Prevost, France (Франция).