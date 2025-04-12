Биофлорин крем (Bioflorin)
Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Крем
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
Косметические средства
Биофлорин крем инструкция по применению
Состав
Полиэтиленоксиды, вода, масло касторовое, глицерин, полифенольные соединения (экстракт дуба), канифоль, эфирное масло (отдушка), нипагин.
Показания к применению
Биофлорин® - рекомендован для всех возрастных категорий при ранах различного происхождения (царапины, порезы, ушибы и др.), поражениях кожи, которые возникли в результате травм мягких тканей, солнечных ожогах и ожогах первой степени любого происхождения.
Способ применения
Крем наносят несколько раз в день на пораженные участки.
Противопоказания
Не установлены.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при комнатной температуре.
Упаковка
По 40 г крема в тубе. По 1 тубе в пачке из картона.
ДСТУ 4765:2007