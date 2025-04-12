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Биофлорин крем (Bioflorin)

КРЕМ БИОФЛОРИН крем 40 г №1
Цены в Киев
от 52,92 грн
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Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Крем
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
Косметические средства

Биофлорин крем инструкция по применению

Состав

Полиэтиленоксиды, вода, масло касторовое, глицерин, полифенольные соединения (экстракт дуба), канифоль, эфирное масло (отдушка), нипагин.

Показания к применению

Биофлорин® - рекомендован для всех возрастных категорий при ранах различного происхождения (царапины, порезы, ушибы и др.), поражениях кожи, которые возникли в результате травм мягких тканей, солнечных ожогах и ожогах первой степени любого происхождения.

Способ применения

Крем наносят несколько раз в день на пораженные участки. 

Противопоказания

Не установлены.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.

Упаковка

По 40 г крема в тубе. По 1 тубе в пачке из картона.

ДСТУ 4765:2007