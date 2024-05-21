Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыГель д/интим. гигиены гипоаллергенный (Gel intim hygiene hypoallergenic)

Гель д/интим. гигиены гипоаллергенный (Gel intim hygiene hypoallergenic) (290926) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гель д/интим. гигиены гипоаллергенный (Gel intim hygiene hypoallergenic)
Цена в городе Киев
от 43,87 грн
Без рецепта
1 шт от 43,87 грн
В наличии в 73 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
300 мл
Косметические средства
4.3. Средства для интимной гигиены, лубриканты

Гель д/интим. гигиены гипоаллергенный инструкция по применению

Состав

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lactic Acid, Panthenol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol.

Способ применения

Небольшое количество геля нанести на интимные участки тела, вспенить, смыть водой.

Упаковка

ПЭТ-флакон.

Масса: 300 мл.

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 300 мл
от 43,87 грн
В наличии в 73 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 300 мл
от 43,87 грн
Забронировать
Забронировать