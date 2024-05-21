Гель д/интим. гигиены гипоаллергенный (Gel intim hygiene hypoallergenic) (290926) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 43,87 грн
Без рецепта
Производитель
Фитодоктор
Объем
300 мл
Косметические средства
Гель д/интим. гигиены гипоаллергенный инструкция по применению
Состав
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lactic Acid, Panthenol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol.
Способ применения
Небольшое количество геля нанести на интимные участки тела, вспенить, смыть водой.
Упаковка
ПЭТ-флакон.
Масса: 300 мл.