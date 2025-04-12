Отбеливающие

Зубная паста Аквафреш Безупречная белизна (Aquafresh Perfect whit)

ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА туба 125 мл №1
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от 79,00 грн
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Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Условия продажи
Без рецепта
Объем
125 мл
Косметические средства