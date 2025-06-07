Киев
О товаре
Цены
Отбеливающие
Зубная паста Колгейт Whitening (Tooth paste Colgate Whitening)
Цены в
Киев
от
58,71
грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
4.1.1.2.4. Отбеливающие
Цены в
Киев
от
58,71
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
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