Отбеливающие

Зубная паста Сплат черное дерево (Tooth paste Splat black wood)

ЗУБНАЯ ПАСТА серии "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
Цены в Киев
от 235,20 грн
в 20 аптеках
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Характеристики
Производитель
Сплат глобал
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства