Киев
О товаре
Цены
Отбеливающие
Зубная паста Сплат черное дерево (Tooth paste Splat black wood)
Цены в
Киев
от
235,20
грн
в 20 аптеках
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Характеристики
Производитель
Сплат глобал
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.4. Отбеливающие
Цены в
Киев
от
235,20
грн
в 20 аптеках
Найти в аптеках
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