Киев
О товаре
Цены
Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Зубная паста Ратания
Цены в
Киев
от
186,50
грн
в 353 аптеках
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Характеристики
Производитель
Weleda
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Цены в
Киев
от
186,50
грн
в 353 аптеках
Найти в аптеках
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