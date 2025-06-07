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Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Зубная паста Президент Актив (Зубная паста Президент актив)
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от
80,60
грн
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Характеристики
Производитель
Betafarma
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
80,60
грн
в 85 аптеках других городов
Найти в аптеках
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