Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен

Зубная паста Президент Актив (Зубная паста Президент актив)

ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ АКТИВ" туба 75 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 80,60 грн
в 85 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Betafarma
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства