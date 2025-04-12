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Детские зубные пасты, гели и порошки
Зубная паста Аквафреш детская
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от
99,00
грн
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Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства
4.1.1.3. Детские зубные пасты, гели и порошки
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
99,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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