Детские зубные пасты, гели и порошки

Зубная паста Аквафреш детская

ЗУБНАЯ ПАСТА "АКВАФРЕШ ДЕТСКАЯ" 50 мл №1
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от 99,00 грн
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Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства