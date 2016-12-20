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Деготь березовый (290516) - инструкция по применению Косметические средства

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Деготь березовый
Цена в городе Киев
от 86,18 грн
Без рецепта
1 шт от 86,18 грн 1 шт от 76,20 грн 1 шт от 64,50 грн 1 шт от 96,02 грн 1 шт от 92,00 грн 1 шт от 60,80 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 304 аптеках
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Объем
80 мл
Косметические средства
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Деготь березовый инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендуется для снятия зуда кожного покрова, помогает избавиться от жирного блеска волос и перхоти, укрепляет волосяные луковицы, препятствует выпадению волос; ускоряет заживление царапин и ран; помогает очистить поры, подсушить кожу, избавиться от угревой сыпи.

Состав

Деготь березовый — 100,0%.

Описание действующих веществ

Деготь березовый обладает многими лечебными свойствами. Одними из главных являются противомикробные и антисептические свойства. Кроме этих свойств, березовый деготь еще обладает противовоспалительными, регенерирующими, подсушивающими, обезболивающими, противозудными, рассасывающими свойствами.
Березовый деготь часто применяют для лечения различных воспалительных и гнойных процессов на коже.

Он хорошо подсушивает и ускоряет заживление, снимая зуд и жжение в пораженных областях, помогает стимулировать и ускорять регенерацию эпидермиса, улучшает кровообращение, снимает воспаление и боль.
Деготь березовый эффективен при лечении различных кожных заболеваний: экземы, псориаза, рожи, себорейной экземы, фолликулита, грибковых инфекций. Его применяют для лечения пролежней, чесотки, трофических язв, выводят вшей и многих других заболеваний.
Противовоспалительные и противомикробные свойства дегтя позволяют применять его для лечения ран и ожогов различного происхождения.

Способ применения

При чесотке, экземе, чешуйчатом лишае наносить тонким слоем на пораженные участки 1–2 раза в сутки на от 5 до 12 дней, при грибковых поражениях кожи — до 3 недель. При перхоти и выпадении волос деготь втирают в волосистую часть головы 3 раза в неделю, после нанесения деготь держать 5–10 минут, потом тщательно смыть теплой водой и промыть шампунем. Продолжительность курса — 1,5–2 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность, дети до 12 лет, беременность.

Форма выпуска

Флакон 100 мл

Срок годности

24 месяца

ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ 80 мл
от 86,18 грн
В наличии в 304 аптеках
Цены в аптеках
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ 80 мл
от 86,18 грн
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