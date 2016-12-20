Деготь березовый обладает многими лечебными свойствами. Одними из главных являются противомикробные и антисептические свойства. Кроме этих свойств, березовый деготь еще обладает противовоспалительными, регенерирующими, подсушивающими, обезболивающими, противозудными, рассасывающими свойствами.

Березовый деготь часто применяют для лечения различных воспалительных и гнойных процессов на коже.

Он хорошо подсушивает и ускоряет заживление, снимая зуд и жжение в пораженных областях, помогает стимулировать и ускорять регенерацию эпидермиса, улучшает кровообращение, снимает воспаление и боль.

Деготь березовый эффективен при лечении различных кожных заболеваний: экземы, псориаза, рожи, себорейной экземы, фолликулита, грибковых инфекций. Его применяют для лечения пролежней, чесотки, трофических язв, выводят вшей и многих других заболеваний.

Противовоспалительные и противомикробные свойства дегтя позволяют применять его для лечения ран и ожогов различного происхождения.