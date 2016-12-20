Деготь березовый (290516) - инструкция по применению Косметические средства
Деготь березовый инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется для снятия зуда кожного покрова, помогает избавиться от жирного блеска волос и перхоти, укрепляет волосяные луковицы, препятствует выпадению волос; ускоряет заживление царапин и ран; помогает очистить поры, подсушить кожу, избавиться от угревой сыпи.
Состав
Деготь березовый — 100,0%.
Описание действующих веществ
Деготь березовый обладает многими лечебными свойствами. Одними из главных являются противомикробные и антисептические свойства. Кроме этих свойств, березовый деготь еще обладает противовоспалительными, регенерирующими, подсушивающими, обезболивающими, противозудными, рассасывающими свойствами.
Березовый деготь часто применяют для лечения различных воспалительных и гнойных процессов на коже.
Он хорошо подсушивает и ускоряет заживление, снимая зуд и жжение в пораженных областях, помогает стимулировать и ускорять регенерацию эпидермиса, улучшает кровообращение, снимает воспаление и боль.
Деготь березовый эффективен при лечении различных кожных заболеваний: экземы, псориаза, рожи, себорейной экземы, фолликулита, грибковых инфекций. Его применяют для лечения пролежней, чесотки, трофических язв, выводят вшей и многих других заболеваний.
Противовоспалительные и противомикробные свойства дегтя позволяют применять его для лечения ран и ожогов различного происхождения.
Способ применения
При чесотке, экземе, чешуйчатом лишае наносить тонким слоем на пораженные участки 1–2 раза в сутки на от 5 до 12 дней, при грибковых поражениях кожи — до 3 недель. При перхоти и выпадении волос деготь втирают в волосистую часть головы 3 раза в неделю, после нанесения деготь держать 5–10 минут, потом тщательно смыть теплой водой и промыть шампунем. Продолжительность курса — 1,5–2 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность, дети до 12 лет, беременность.
Форма выпуска
Флакон 100 мл
Срок годности
24 месяца