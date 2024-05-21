Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам-ополаскиватель для волос (Hair balm-conditioner) Бальзам-ополаскиватель для волос (Hair balm-conditioner) (290432) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Лореаль Украина Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)