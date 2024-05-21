Бальзам после загара (290408) - инструкция по применению Косметические средства
Бальзам после загара инструкция по применению
Показания к применению
Бальзам после загара с молочной сывороткой: обеспечивает сохранение ровного, красивого загара на протяжении длительного времени благодаря интенсивному увлажнению и бережному уходу за загорелой кожей. Способствует увлажнению кожи и стимуляции регенеративных процессов, устранению сухости и шелушения, повышению тонуса и упругости кожи. Молочная сыворотка обладает высокими регенерирующими и антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старения кожи. D-пантенол, глубоко проникая в кожу, способствует нормализации клеточного метаболизма, увеличению коллагеновых волокон и регенерации клеток кожи.
Состав
Бальзам после загара с молочной сывороткой: пантенол, глицерин, молочная сыворотка, каприлово-каприковые триглицериды, вспомогательные компоненты.
Описание действующих веществ
Молочная сыворотка обладает высокими регенерирующими и антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старения кожи.
D-пантенол, глубоко проникая в кожу, способствует нормализации клеточного метаболизма, увеличению коллагеновых волокон и регенерации клеток кожи.
Каприлово-каприковые триглицериды являются натуральным смягчителем кожи, не оставляет ощущения жирности на коже. Создают на поверхности кожи барьерную пленку, способствующую уменьшению потери влаги через кожу. Они обеспечивают быстрое восстановление поврежденного эпидермиса.
Способ применения
Бальзам после загара с молочной сывороткой: равномерно нанести на кожу лица и тела после принятия солнечных ванн. Можно использовать после загара в солярии. Избегать попадания в глаза.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам.
Форма выпуска
Флакон 200 мл, туба 200 мл.
Срок годности
24 месяца.