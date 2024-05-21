Бальзам после загара с молочной сывороткой: обеспечивает сохранение ровного, красивого загара на протяжении длительного времени благодаря интенсивному увлажнению и бережному уходу за загорелой кожей. Способствует увлажнению кожи и стимуляции регенеративных процессов, устранению сухости и шелушения, повышению тонуса и упругости кожи. Молочная сыворотка обладает высокими регенерирующими и антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старения кожи. D-пантенол, глубоко проникая в кожу, способствует нормализации клеточного метаболизма, увеличению коллагеновых волокон и регенерации клеток кожи.