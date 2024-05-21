Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногБальзам для огрубевшей и потрескавшейся кожи стоп Бальзам для огрубевшей и потрескавшейся кожи стоп (290379) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 44,40 грн Без рецепта 1 шт от 44,40 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 671 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МНПО Биокон Вес 75 г Косметические средства 2.2. Средства по уходу за кожей ног