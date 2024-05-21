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Бальзам для огрубевшей и потрескавшейся кожи стоп (290379) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для огрубевшей и потрескавшейся кожи стоп
Цена в городе Киев
от 44,40 грн
Без рецепта
1 шт от 44,40 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 671 аптеке
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Вес
75 г
Косметические средства
2.2. Средства по уходу за кожей ног