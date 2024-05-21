Небольшое количество геля-бальзама равномерно наносить по ходу вены снизу вверх 3 раза в день. При венозной недостаточности втирать в ногу снизу вверх путем легкого массажа в течение 3 минут 2–3 раза в день. Курс 6–8 недель. При необходимости повторить курс через 2–3 недели.