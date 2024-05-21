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Гель-бальзам Венотон (290330) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель-бальзам Венотон
Цена в городе Киев
от 38,68 грн
Без рецепта
1 шт от 38,68 грн
В наличии в 82 аптеках
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Производитель
Объем
75 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гель-бальзам Венотон инструкция по применению

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама равномерно наносить по ходу вены снизу вверх 3 раза в день. При венозной недостаточности втирать в ногу снизу вверх путем легкого массажа в течение 3 минут 2–3 раза в день. Курс 6–8 недель. При необходимости повторить курс через 2–3 недели.

Форма выпуска

Гель-бальзам, 75 мл.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ВЕНОТОН
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ВЕНОТОН" туба 75 мл
от 38,68 грн
В наличии в 82 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ВЕНОТОН
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ВЕНОТОН" туба 75 мл
от 38,68 грн
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