Гель-бальзам Венотон (290330) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 38,68 грн
Без рецепта
Производитель
Флора-Фарм
Объем
75 мл
Косметические средства
Гель-бальзам Венотон инструкция по применению
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама равномерно наносить по ходу вены снизу вверх 3 раза в день. При венозной недостаточности втирать в ногу снизу вверх путем легкого массажа в течение 3 минут 2–3 раза в день. Курс 6–8 недель. При необходимости повторить курс через 2–3 недели.
Форма выпуска
Гель-бальзам, 75 мл.
от 38,68 грн
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ВЕНОТОН" туба 75 мл
от 38,68 грн