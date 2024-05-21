Размешать бадягу с кипяченой водой в соотношении 1:4 и наносить на пораженное место при травмах, растяжениях, появлениях синяков, гематом на 10–20 минут два-три раза в день до улучшения состояния кожи. При профилактическом применении (болях в пояснице, мышцах, суставах, спине) наносить раствор бадяги на растительном масле в соотношении 1:30 на 10–20 минут в течение 7–10 дней; для растирания: натереть место, которое беспокоит, после этого накрыть компрессной бумагой, сверху положить теплое полотенце. Разрешается чередовать с другими наружными средствами. При сильном жжении смыть бадягу водой.