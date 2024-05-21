Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБадяга косметическая

Бадяга косметическая (290193) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бадяга косметическая
Цена в городе Киев
от 8,50 грн
Без рецепта
1 шт от 8,50 грн 1 шт от 15,00 грн
В наличии в 53 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Порошок
Вес
5 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Бадяга косметическая инструкция по применению

Показания к применению

Бадяга косметическая: Средство для наружного применения. Рекомендуется использовать для профилактики и улучшения функционального состояния кожи, при артритах, радикулитах, ревматизме и кровоподтеках.

Состав

Бадяга косметическая

Описание действующих веществ

Бадяга либо бодяга препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).

Способ применения

Размешать бадягу с кипяченой водой в соотношении 1:4 и наносить на пораженное место при травмах, растяжениях, появлениях синяков, гематом на 10–20 минут два-три раза в день до улучшения состояния кожи. При профилактическом применении (болях в пояснице, мышцах, суставах, спине) наносить раствор бадяги на растительном масле в соотношении 1:30 на 10–20 минут в течение 7–10 дней; для растирания: натереть место, которое беспокоит, после этого накрыть компрессной бумагой, сверху положить теплое полотенце. Разрешается чередовать с другими наружными средствами. При сильном жжении смыть бадягу водой.

Противопоказания

Не следует применять при царапинах и порезах, не допускается попадание бадяги на слизистую оболочку носа и глаз, в случае попадания тщательно смыть бадягу водой. Индивидуальная чувствительность. Чтобы исключить возникновение индивидуальной чувствительности, рекомендуется нанести минимальное количество раствора бадяги на внутреннюю поверхность руки.

Форма выпуска

Порошок 5 г (п/э пакет с замком в пенале)

Срок годности

36 месяцев

БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ порошок 5 г
от 8,50 грн
В наличии в 53 аптеках
Цены в аптеках
БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ порошок 5 г
от 8,50 грн
Забронировать
Забронировать