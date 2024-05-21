Бадяга косметическая (290193) - инструкция по применению Косметические средства
Бадяга косметическая инструкция по применению
Показания к применению
Бадяга косметическая: Средство для наружного применения. Рекомендуется использовать для профилактики и улучшения функционального состояния кожи, при артритах, радикулитах, ревматизме и кровоподтеках.
Состав
Бадяга косметическая
Описание действующих веществ
Бадяга либо бодяга препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).
Способ применения
Размешать бадягу с кипяченой водой в соотношении 1:4 и наносить на пораженное место при травмах, растяжениях, появлениях синяков, гематом на 10–20 минут два-три раза в день до улучшения состояния кожи. При профилактическом применении (болях в пояснице, мышцах, суставах, спине) наносить раствор бадяги на растительном масле в соотношении 1:30 на 10–20 минут в течение 7–10 дней; для растирания: натереть место, которое беспокоит, после этого накрыть компрессной бумагой, сверху положить теплое полотенце. Разрешается чередовать с другими наружными средствами. При сильном жжении смыть бадягу водой.
Противопоказания
Не следует применять при царапинах и порезах, не допускается попадание бадяги на слизистую оболочку носа и глаз, в случае попадания тщательно смыть бадягу водой. Индивидуальная чувствительность. Чтобы исключить возникновение индивидуальной чувствительности, рекомендуется нанести минимальное количество раствора бадяги на внутреннюю поверхность руки.
Форма выпуска
Порошок 5 г (п/э пакет с замком в пенале)
Срок годности
36 месяцев