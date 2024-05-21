ДЕСИТИН® ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM) (290002) - инструкция по применению Косметические средства
ДЕСИТИН ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: цинка оксид - 0,4 г;
вспомогательные вещества: белый вазелин; масло из печени трески; тальк бутилированный гидроксианизол; ароматизированное масло; безводный ланолин; метилпарабен.
Показания
Профилактика и лечение пеленочного дерматита, поверхностные раны, ожоги, в т.ч. солнечные, порезы, царапины.
Противопоказания
Гиперчувствительность.
Способ применения и дозы
Наружно.
Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста: лечение - перед применением необходимо вымыть и высушить пораженную область. При появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят на кожу 3 или более раз в сутки (обычно при смене пеленок или памперсов).
Профилактика - наносят на кожу покрывается пеленкой или памперсами, до начала появления признаков раздражения (особенно перед сном), когда ребенок может длительное время находиться в мокрых пеленках (подгузниках, памперсах).
Порезы, царапины и солнечные ожоги: наносят тонким слоем (при необходимости накладывают марлевую повязку). Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.
Форма выпуска
Крем для наружного применения.
Упаковка
Туба 50 мл.
Условия хранения
При температуре не выше 30° C (не замораживать).
Срок годности
3 года.