Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаДЕСИТИН® ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM)

ДЕСИТИН® ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM) (290002) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
ДЕСИТИН<sup>&reg;</sup> ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM)
Цена в городе Киев
от 186,25 грн
Без рецепта
1 шт от 186,25 грн
В наличии в 45 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
50 мл
Косметические средства
05 Детская косметика

ДЕСИТИН ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ инструкция по применению

Состав

действующее вещество: цинка оксид - 0,4 г;

вспомогательные вещества: белый вазелин; масло из печени трески; тальк бутилированный гидроксианизол; ароматизированное масло; безводный ланолин; метилпарабен.

Показания

Профилактика и лечение пеленочного дерматита, поверхностные раны, ожоги, в т.ч. солнечные, порезы, царапины.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы

Наружно.

Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста: лечение - перед применением необходимо вымыть и высушить пораженную область. При появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят на кожу 3 или более раз в сутки (обычно при смене пеленок или памперсов).

Профилактика - наносят на кожу покрывается пеленкой или памперсами, до начала появления признаков раздражения (особенно перед сном), когда ребенок может длительное время находиться в мокрых пеленках (подгузниках, памперсах).

Порезы, царапины и солнечные ожоги: наносят тонким слоем (при необходимости накладывают марлевую повязку). Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.

Форма выпуска

Крем для наружного применения.

Упаковка

Туба 50 мл.

Условия хранения

При температуре не выше 30° C (не замораживать).

Срок годности

3 года.

ДЕСИТИН ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ
ДЕСИТИН® ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 50 мл
от 186,25 грн
В наличии в 45 аптеках
Цены в аптеках
ДЕСИТИН ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ
ДЕСИТИН® ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 50 мл
от 186,25 грн
Забронировать
Забронировать