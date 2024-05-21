Наружно.

Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста: лечение - перед применением необходимо вымыть и высушить пораженную область. При появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят на кожу 3 или более раз в сутки (обычно при смене пеленок или памперсов).

Профилактика - наносят на кожу покрывается пеленкой или памперсами, до начала появления признаков раздражения (особенно перед сном), когда ребенок может длительное время находиться в мокрых пеленках (подгузниках, памперсах).

Порезы, царапины и солнечные ожоги: наносят тонким слоем (при необходимости накладывают марлевую повязку). Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.