препарат не следует применять для лечения экстрапирамидных реакций, возникших в результате применения лекарственных средств.

Препарат следует назначать с осторожностью пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, БА, заболеваниями почек, печени и эндокринной системы, с язвенной болезнью или судорогами в анамнезе. С осторожностью назначают Наком также пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда, при наличии предсердной, узловой или желудочковой аритмии. У таких пациентов необходимо наблюдать за состоянием сердечно-сосудистой системы, особенно при определении начальной дозы.

Следует внимательно наблюдать пациентов, чтобы вовремя выявить у них развитие депрессии с сопроводительными суицидальными намерениями. Пациенты с психозами (в том числе в анамнезе) требуют особого внимания.

Наком, как и другие препараты леводопы, может вызвать непроизвольные движения и психические расстройства. Предполагается, что такие реакции обусловлены повышением концентрации допамина в мозгу после назначения леводопы. Может потребоваться снижение дозы.

Пациентам с хронической открытоугольной глаукомой следует назначать препарат с осторожностью при условии постоянного контроля внутриглазного давления и тщательного наблюдения за его изменениями во время лечения.

При внезапной отмене препарата отмечали комплекс симптомов, подобных злокачественному нейролептическому синдрому с проявлениями ригидности мышц, гипертермии, изменениями в психике и повышением уровня КФК в плазме крови. Необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациентов, которым снижают дозу препарата или проводят его отличие, особенно если пациент одновременно применяет нейролептики.

Во время длительного лечения необходимо периодически контролировать функциональное состояние печени, почек, сердечно-сосудистой системы и системы кроветворения.

Препараты карбидопы с леводопой могут вызвать ложноположительную реакцию на кетоновые тела в моче, если для определения кетонурии используют индикаторную ленту. Эта реакция не изменяется после кипячения проб мочи.

Ложноотрицательные результаты могут быть получены при использовании глюкозооксидазного метода тестирования глюкозурии.

Эпидемиологические исследования показали, что при наличии болезни Паркинсона пациенты имеют более высокий (примерно в 2–6 раз) риск развития меланомы. Поэтому при применении препарата Наком рекомендуется постоянный контроль за кожей пациента.

Применение в период беременности или кормления грудью. Влияние препарата на ход беременности неизвестен, однако и леводопа и ее комбинации с карбидопой вызвали пороки развития внутренних органов и скелета плода в эксперименте на животных. Поэтому не следует применять препарат в период беременности.

В случае необходимости применения препарата в период кормления грудью, на период лечения необходимо прекратить кормление грудью.

Дети. Безопасность и эффективность препарата у детей не установлена, поэтому его не рекомендуют назначать пациентам в возрасте до 18 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая, что при применении препарата могут возникать побочные реакции (головокружение, галлюцинации, неконтролируемые движения, сонливость, случаи внезапного сна, расстройства зрения), на время приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.